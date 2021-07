La crostata fredda al limone | senza uova e burro e con solo 150 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 luglio 2021) É fresca, è estiva, è appetitosa. È una deliziosadietetica che si può preparare con pochi e semplici ingredienti eappesantirla con latte e. È ottima anche per chi è a dieta: una fetta di questa profumata bontà “pesa” infatti150 calorie. Ma basta con le chiacchiere, veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per la pasta frolla: 200 grammi di semola integrale rimacinata; 100 millilitri di acqua; 50 millilitri di olio di semi; 80 grammi di stevia; quanto basta di bicarbonato. Per la crema al: 250 millilitri di acqua di acqua; 150 millilitri di succo di ...