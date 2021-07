La coppa Uefa del Napoli: Italia-Germania non finisce mai (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug – Dicono che quella tra il bene e il male sia una lotta destinata a durare in eterno. Nell’universo calcistico ciò che più si avvicina a un conflitto infinitamente esteso nel tempo, senza principio né fine, è sicuramente il confronto pedatorio tra Italia e Germania. Se le rispettive nazionali nel tempo hanno scavato un solco rispetto alle altre europee (14 finali mondiali disputate – come tutte le restanti del vecchio continente messe insieme – di cui 8 vinte) negli scontri diretti diventiamo invece il più grande incubo dei tedeschi. dal 1962 ad oggi i teutonici, tra mondiali ed europei, ci hanno battuto solamente nel 2016 e per di più ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug – Dicono che quella tra il bene e il male sia una lotta destinata a durare in eterno. Nell’universo calcistico ciò che più si avvicina a un conflitto infinitamente esteso nel tempo, senza principio né fine, è sicuramente il confronto pedatorio tra. Se le rispettive nazionali nel tempo hanno scavato un solco rispetto alle altre europee (14 finali mondiali disputate – come tutte le restanti del vecchio continente messe insieme – di cui 8 vinte) negli scontri diretti diventiamo invece il più grande incubo dei tedeschi. dal 1962 ad oggi i teutonici, tra mondiali ed europei, ci hanno battuto solamente nel 2016 e per di più ai ...

