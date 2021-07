La Cina e i limiti etici della ricerca. Il commento di Paganini (Di domenica 11 luglio 2021) Un gruppo di ricercatori cinesi ha provato a ingravidare un topo maschio. L’obiettivo dell’esperimento è quello di studiare se e come individui di genere diverso possono restare gravidi e eventualmente partorire. La ricerca non ha portato alcun risultato. Ma sta suscitando un dibattito etico. Questo filone di ricerca ha certamente delle implicazioni etiche che devono essere discusse per poter produrre delle regole precise. La scienza deve essere libera ma non può portare a dei risultati che sfuggono al controllo umano. L’ipotesi più credibile sulla diffusione del SARS-CoV-2 è quella della fuga accidentale (salvo prova ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021) Un gruppo ditori cinesi ha provato a ingravidare un topo maschio. L’obiettivo dell’esperimento è quello di studiare se e come individui di genere diverso possono restare gravidi e eventualmente partorire. Lanon ha portato alcun risultato. Ma sta suscitando un dibattito etico. Questo filone diha certamente delle implicazioni etiche che devono essere discusse per poter produrre delle regole precise. La scienza deve essere libera ma non può portare a dei risultati che sfuggono al controllo umano. L’ipotesi più credibile sulla diffusione del SARS-CoV-2 è quellafuga accidentale (salvo prova ...

