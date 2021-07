Katia Serra, chi è: prima telecronista nella storia Rai e del calcio a commentare una finale dell’Italia (Di domenica 11 luglio 2021) Katia Serra insieme a Stefano Bizzotto, sono stati chiamati in corsa a raccontare su Rai1 Italia-Inghilterra nell’emozionante finale di Euro 2020. I due telecronisti andranno a sostituire Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro fermati dal Covid (il primo è risultato positivo dopo un tampone). Un evento doppiamente storico non solo sul piano calcistico ma anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 11 luglio 2021)insieme a Stefano Bizzotto, sono stati chiamati in corsa a raccontare su Rai1 Italia-Inghilterra nell’emozionantedi Euro 2020. I due telecronisti andranno a sostituire Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro fermati dal Covid (il primo è risultato positivo dopo un tampone). Un evento doppiamente storico non solo sul piano calcistico ma anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

repubblica : Katia Serra, la prima telecronista Rai in finale con l'Italia: 'Anche per me è la partita della vita. E da lunedì t… - fattoquotidiano : Italia-Inghilterra, Stefano Bizzotto e Katia Serra sostituiranno il telecronista Rimedio: prima volta di una donna… - BEPPESARNO : @RaiPlay Non li guarderei mai, meno che mai dopo la brutta pagliacciata indegna e inventata fatta alla partita del… - vanellopeb : RT @perchetendenza: 'Katia Serra': Perché affiancherà Stefano Bizzotto nel racconto di #ItaliaInghilterra e diventerà così la prima donna a… - blogtivvu : Katia Serra, chi è: prima telecronista a commentare una finale dell’Italia #euro2020 #italiainghilterra -