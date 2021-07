Katia Serra, chi è la telecronista donna della finale degli Europei 2021: età, vita privata e curriculum (Di domenica 11 luglio 2021) Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra i due telecronisti che questa sera seguiranno e commenteranno sulla Rai la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Una grande novità, un bel traguardo perché per la prima volta nella storia una voce femminile, quella di Katia Serra, racconterà una finale degli azzurri. View this post on Instagram A post shared by Katia Serra (@Katia.Serra) Chi è Katia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) Saranno Stefano Bizzotto ei due telecronisti che questa sera seguiranno e commenteranno sulla Rai latra Italia e Inghilterra. Una grande novità, un bel traguardo perché per la prima volta nella storia una voce femminile, quella di, racconterà unaazzurri. View this post on Instagram A post shared by(@) Chi è...

Advertising

repubblica : Katia Serra, la prima telecronista Rai in finale con l'Italia: 'Anche per me è la partita della vita. E da lunedì t… - eleonoraforenza : In un giorno magico per lo sport italiano, oltre al tifo indiavolato per #Berrettini e @NazionaleCalcio, un enorme… - EmpoliLadies : Congratulazioni a @katia_serra, che stasera sarà #telecronista per @RaiUno in occasione della Finale di ?? @EURO2020… - _Lodetti_ : Katia Serra....voglio morire adesso! - Twtwtd : @AngelaAzzaro @katia_serra Su #cine34 stasera danno 2 capolavori di Sergio Citti: #Casotto e #Mortacci Quindi chis… -