Jihadista arrestato a Salerno “segnalato come soggetto pericoloso” – Video

(Di domenica 11 luglio 2021) Ilmarocchinodalla Polizia in provincia di“era colpito da mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità marocchine in quanto ritenuto affiliato all’Isis. Sia la Spagna che la Francia l’avevanoin regime Schengen”. Lo sottolinea Antonio Bocelli, I° Dirigente della Polizia di Stato della Digos di Napoli, a proposito della cattura del combattente marocchino ricercato a livello internazionale. “D’altro canto bisogna considerare che lo stesso in un primo momento aveva aderito alla formazione al-Nusra ...

a Salerno un presunto terrorista islamico. La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ... in quanto segnalato dall'Intelligence quale combattente recatosi nel 2012 in Siria per ... Nei confronti dell'uomo, che ora si trova nel ... Il jihadista "era colpito da mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità marocchine in quanto ritenuto affiliato all'Isis ... Il jihadista marocchino arrestato dalla Polizia in provincia di Salerno "era colpito da mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità marocchine in quanto ritenuto affiliato all'Isis. Sia la ...