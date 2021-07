Italia sul tetto d' Europa La vittoria del Mancio | I ragazzi sono stati meravigliosi

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamobravi, i. È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Spero che i tifosi festeggino. Siamo felici”. Lo ha detto Roberto Mancini dopo il trionfo...

Marco Zorzo Campioni d'Europa 53 anni dopo. Finalmente. Alla terza finale del nuovo millennio, l'tornatetto continentale dopo le delusioni con Francia (2000) e Spagna (2012). Rigorosamente i Mancini - boys, che dopo aver superato le Furie Rosse dal dischetto in semifinale, concedono ...Edito in Messico nel 1977 e apparso inper la prima volta nel 1979 presso l'editore torinese La Rosa, Le morte , di Jorge ... È stato un titoloquotidiano "El sol de Abajo" ad attirare l'...Festa incontenibile anche in città tra caroselli e tricolori al vento, in tanti hanno celebrato l'Italia campione d'Europa. Una lunga notte di festa, anche Cesena è impazzita di gioia per la vittoria ...Il sogno è realtà: l’Italia è campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia, 53 anni dopo la prima volta ...