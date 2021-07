Italia, la carica della Nazionale Femminile: «Spaccate!» – VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) La Nazionale Femminile di calcio carica l’Italia in vista della finale di Euro 2020: le parole delle azzurre – VIDEO La Nazionale Femminile di calcio carica l’Italia a poche ore dalla finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. GAMA – «Siamo tutti al vostro fianco, per l’atto finale l’Italia farà il tifo per voi». GIACINTI – «Tutta l’Italia è innamorata di voi, saremo qui a fare il tifo e godetevela». LINARI – «L’Italia è orgogliosa di voi, spaccate». GIRELLI – «Wembley ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Ladi calciol’in vistafinale di Euro 2020: le parole delle azzurre –Ladi calciol’a poche ore dalla finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. GAMA – «Siamo tutti al vostro fianco, per l’atto finale l’farà il tifo per voi». GIACINTI – «Tutta l’è innamorata di voi, saremo qui a fare il tifo e godetevela». LINARI – «L’è orgogliosa di voi, spaccate». GIRELLI – «Wembley ...

