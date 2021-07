Italia-Inghilterra, Wembley fischia Inno di Mameli (Di domenica 11 luglio 2021) Fischi a Wembley per l’Inno di Mameli prima di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. L’esecuzione di Fratelli d’Italia è accompagnata da sonore bordate di fischi dagli spalti, occupati in larghissima maggioranza da tifosi inglesi. Inutile quindi l’appello del ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, che aveva invitato i sostenitori a fischiare l’Inno dell’Italia. La stessa situazione, d’altra parte, si era verificata prima della semifinale con la Danimarca: anche lì, fischi all’Inno avversario. ... Leggi su funweek (Di domenica 11 luglio 2021) Fischi aper l’diprima di, finale di Euro 2020. L’esecuzione di Fratelli d’è accompagnata da sonore bordate di fischi dagli spalti, occupati in larghissima maggioranza da tifosi inglesi. Inutile quindi l’appello del ct dell’, Gareth Southgate, che aveva invitato i sostenitori are l’dell’. La stessa situazione, d’altra parte, si era verificata prima della semifinale con la Danimarca: anche lì, fischi all’avversario. ...

