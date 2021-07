Italia-Inghilterra, stampa inglese ottimista: “We Kane be Heroes” (Di domenica 11 luglio 2021) E’ il giorno della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra a Wembley. Sarà la prima finale dal 1966 per la Nazionale dei tre leoni che insegue l’appuntamento con la storia. “Ad un match dalla gloria”, titola l’Independent on Sunday, che celebra nelle pagine sportive “Una nuova Inghilterra“, come spiega nel sottotitolo: “E’ tempo di lasciare che riposino in pace i fantasmi del ’66”. Il Sun è ottimista: “Tonight’s gonna be a good night“, “Stasera sarà una bella notte”. La pagina sportiva è dedicata a Harry Kane, il più atteso tra gli inglesi, “Leone in attesa” viene definito nell’apertura, in relazione ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) E’ il giorno della finale di Euro 2020 traa Wembley. Sarà la prima finale dal 1966 per la Nazionale dei tre leoni che insegue l’appuntamento con la storia. “Ad un match dalla gloria”, titola l’Independent on Sunday, che celebra nelle pagine sportive “Una nuova“, come spiega nel sottotitolo: “E’ tempo di lasciare che riposino in pace i fantasmi del ’66”. Il Sun è: “Tonight’s gonna be a good night“, “Stasera sarà una bella notte”. La pagina sportiva è dedicata a Harry, il più atteso tra gli inglesi, “Leone in attesa” viene definito nell’apertura, in relazione ...

