Italia-Inghilterra, sale l'attesa a Londra: petardi sotto l'hotel degli Azzurri (Di domenica 11 luglio 2021) sale l'attesa a Londra in vista di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 in programma questa sera alle 21 (le 20 locali) a Wembley. Fin dalla tarda mattinata sono stati segnalati pub e bar presi d'assalto, con i primi tifosi che hanno cominciato ad arrivare allo stadio fin da mezzogiorno. In mattinata sono anche stati fatti esplodere dei petardi sotto l'hotel in cui alloggiano i giocatori Azzurri che però, secondo le fonti citate da Sky News Uk, non avrebbero disturbato il sonno della squadra di Roberto Mancini. SportFace.

