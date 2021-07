Italia-Inghilterra, piano del prefetto di Napoli: «Blindare le zone del tifo» (Di domenica 11 luglio 2021) Se è vero che tutto è un numero, e che tutto può essere ricondotto ad un algoritrmo, allora andiamoci piano. Affidiamoci innanzitutto alla dea bendata, nella speranza che assista... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) Se è vero che tutto è un numero, e che tutto può essere ricondotto ad un algoritrmo, allora andiamoci. Affidiamoci innanzitutto alla dea bendata, nella speranza che assista...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - sportface2016 : Allarme a #Wembley: si teme l'invasione di formiche volanti durante #ItaliaInghilterra - JustSalvietta : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win - wdymix : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win -