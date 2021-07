Italia-Inghilterra: petardi esplosi dai tifosi inglesi davanti all’hotel degli azzurri (Di domenica 11 luglio 2021) I tifosi inglesi hanno invaso Londra con tripudio di bandiere ma anche in maniera smodata. Questa mattina, 11 luglio 2021, petardi e fuochi d'artificio sarebbero stati esplosi dinanzi all'hotel che ospita la Nazionale di Roberto Mancini da parte di un gruppetto di tifosi inglesi. La giornata è tipicamente londinese, umida e uggiosa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 luglio 2021) Ihanno invaso Londra con tripudio di bandiere ma anche in maniera smodata. Questa mattina, 11 luglio 2021,e fuochi d'artificio sarebbero statidinanzi all'hotel che ospita la Nazionale di Roberto Mancini da parte di un gruppetto di. La giornata è tipicamente londinese, umida e uggiosa L'articolo proviene da Firenze Post.

