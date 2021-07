Italia-Inghilterra, per la finale Mancini conferma Immobile. Southgate con Trippier al posto di Saka – La diretta (Di domenica 11 luglio 2021) La finale A Wembley stasera Italia e Inghilterra si contenderanno la coppa nell’ultimo atto di Euro 2020. La Nazionale di Roberto Mancini scende in campo a Londra davanti a quasi 70mila spettatori paganti. Gli Italiani che supporteranno gli Azzurri sono, invece, 7mila. Durante il corso della giornata, nel quartiere intorno lo stadio, sono stati segnalati da Scotland Yard scontri tra tifosi inglesi e agenti di polizia. Nel centro della capitale inglese, inoltre, sono stati ripresi alcuni fan dei Tre Leoni calpestare la bandiera tricolore in strada. In un ambiente già saturo di tensione per i battibecchi ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) LaA Wembley staserasi contenderanno la coppa nell’ultimo atto di Euro 2020. La Nazionale di Robertoscende in campo a Londra davanti a quasi 70mila spettatori paganti. Glini che supporteranno gli Azzurri sono, invece, 7mila. Durante il corso della giornata, nel quartiere intorno lo stadio, sono stati segnalati da Scotland Yard scontri tra tifosi inglesi e agenti di polizia. Nel centro della capitale inglese, inoltre, sono stati ripresi alcuni fan dei Tre Leoni calpestare la bandiera tricolore in strada. In un ambiente già saturo di tensione per i battibecchi ...

