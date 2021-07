Italia-Inghilterra live dalle 21: ecco le formazioni ufficiali (Di domenica 11 luglio 2021) È la finale, ci siamo. Italia-Inghilterra vale la vittoria degli Europei. Si gioca a Wembley, a Londra, davanti a 58mila inglesi e 6mila Italiani. Roberto Mancini ci arriva col vento in poppa... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) È la finale, ci siamo.vale la vittoria degli Europei. Si gioca a Wembley, a Londra, davanti a 58mila inglesi e 6milani. Roberto Mancini ci arriva col vento in poppa...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - simonmazzet : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - fullmetalmelaa : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win -