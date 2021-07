Italia-Inghilterra, le due squadre si inginocchiano prima del calcio d’inizio (FOTO) (Di domenica 11 luglio 2021) L’undici titolare dell’Italia si è inginocchiato prima del fischio d’inizio del match contro l’Inghilterra, valido per la finale degli Europei 2020. Come annunciato negli scorsi giorni, in quel di Wembley la Nazionale ha provveduto in maniera univoca ad aderire al gesto di inginocchiarsi in sostegno alla campagna Black Lives Matter. L’Inghilterra ha fatto lo stesso, proseguendo sulla stessa linea adottata fin dall’inizio della manifestazione. Applausi da parte degli spettatori presenti allo stadio. Di seguito la FOTO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) L’undici titolare dell’si è inginocchiatodel fischiodel match contro l’, valido per la finale degli Europei 2020. Come annunciato negli scorsi giorni, in quel di Wembley la Nazionale ha provveduto in maniera univoca ad aderire al gesto di inginocchiarsi in sostegno alla campagna Black Lives Matter. L’ha fatto lo stesso, proseguendo sulla stessa linea adottata fin dall’inizio della manifestazione. Applausi da parte degli spettatori presenti allo stadio. Di seguito laSportFace.

