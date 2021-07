Italia-Inghilterra: l’attesa per la finale di euro 2020 vissuta nelle strade di Londra (Di domenica 11 luglio 2021) Migliaia di tifosi in strada, giù alticci (eufemismo) ad oltre sei ore dalla partita. Dalla ‘loro’ partita, dalla finale della loro Inghilterra contro l’Italia di Mancini. A Londra, a Wembley, il tempio del calcio inglese. A casa loro. Saranno in 58mila allo stadio, contro appena 6.619 Italiani. Proporzione impari. nelle strade, poi, la paragone non esiste neanche. Ecco la cronaca dell’avvicinamento al match. Ore 15.45 – Il video dell’attesa inglese (di L.Vendemiale) Ore 15.36 – Petardi sotto l’hotel degli azzurriUna marea di tifosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Migliaia di tifosi in strada, giù alticci (eufemismo) ad oltre sei ore dalla partita. Dalla ‘loro’ partita, dalladella lorocontro l’di Mancini. A, a Wembley, il tempio del calcio inglese. A casa loro. Saranno in 58mila allo stadio, contro appena 6.619ni. Proporzione impari., poi, la paragone non esiste neanche. Ecco la cronaca dell’avvicinamento al match. Ore 15.45 – Il video delinglese (di L.Vendemiale) Ore 15.36 – Petardi sotto l’hotel degli azzurriUna marea di tifosi ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - sportface2016 : Allarme a #Wembley: si teme l'invasione di formiche volanti durante #ItaliaInghilterra - MauroCapozza : RT @Luca_15_5: AVVISATE TUTTI, ANCHE I NUOVI ADOTTANTI : STASERA ANIMALI A CASA : SE FANNO BOTTI PER LA PARTITA ITALIA INGHILTERRA C'E' IL… - aboutmarts : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win -