ITALIA-INGHILTERRA, KATIA SERRA: “SONO GRATA MA DA LUNEDÌ TORNO DISOCCUPATA” (Di domenica 11 luglio 2021) Saranno Stefano Bizzotto e KATIA SERRA a commentare questa sera su Rai1 ITALIA-INGHILTERRA, la finale di Euro 2020. La positività di Alberto Rimedio ha fatto scattare la quarantena ai giornalisti e tecnici di Rai Sport al seguito della Nazionale di Calcio. Arrivano in soccorso i colleghi, a partire da KATIA SERRA, la prima donna a commentare una finale degli Azzurri. C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio: anche per me questa è la partita della vita. Non enfatizzo perché so che questa occasione arriva solo per disgrazie altrui e quindi porto rispetto ad Alberto ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 11 luglio 2021) Saranno Stefano Bizzotto ea commentare questa sera su Rai1, la finale di Euro 2020. La positività di Alberto Rimedio ha fatto scattare la quarantena ai giornalisti e tecnici di Rai Sport al seguito della Nazionale di Calcio. Arrivano in soccorso i colleghi, a partire da, la prima donna a commentare una finale degli Azzurri. C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio: anche per me questa è la partita della vita. Non enfatizzo perché so che questa occasione arriva solo per disgrazie altrui e quindi porto rispetto ad Alberto ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - mariamacina : Stasera gli azzurri contro l’Inghilterra per il titolo a Euro2020: una sfida di pallone, ma anche una questione di… - maicunagioia : RT @axcasamia: domani c’è la finale Italia - Inghilterra -