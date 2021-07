Italia Inghilterra: il tifoso inglese nudo ruba la scena (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) A poche ore dall'inizio di Italia Inghilterra un tifoso nudo davanti allo stadio di Wembley ha rubato la scena ai calciatori: stasera alle 21:00 si gioca la finale degli Europei 2021 Mancano poche ore a Italia Inghilterra e tutti gli sguardi sono puntati su un tifoso nudo che davanti allo stadio di Wembley sventola la bandiera inglese: il VIDEO è diventata virale sui social e ha rubato la scena ai calciatori che tra poche ore si affronteranno per la finale ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021) A poche ore dall'inizio diundavanti allo stadio di Wembley hato laai calciatori: stasera alle 21:00 si gioca la finale degli Europei 2021 Mancano poche ore ae tutti gli sguardi sono puntati su unche davanti allo stadio di Wembley sventola la bandiera: ilè diventata virale sui social e hato laai calciatori che tra poche ore si affronteranno per la finale ...

