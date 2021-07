Italia-Inghilterra, il Sun: “Harry Kane ‘destinato’ a diventare capitano per via della maglia di Beckham” (Di domenica 11 luglio 2021) Il Sun ci apre. Perché, dicono, è un segno del destino. Il capitano della Nazionale inglese sarebbe un “predestinato”. La ‘prova’? Il fatto che a 11 anni abbia indossato una maglia dei “tre leoni”, e non una qualsiasi, quella di David Beckham. “Kane mostra di essere ‘destinato’ a guidare l’Inghilterra posando con una maglia di Beckham a 11 anni”, il titolone. E la foto, esclusivissima del tabloid. Un’altra “prova” del legame con il campione Beck è che i due anno frequentato la stessa scuola, la Chingford Foundation School. La foto del ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Il Sun ci apre. Perché, dicono, è un segno del destino. IlNazionale inglese sarebbe un “predestinato”. La ‘prova’? Il fatto che a 11 anni abbia indossato unadei “tre leoni”, e non una qualsiasi, quella di David. “mostra di esserea guidare l’posando con unadia 11 anni”, il titolone. E la foto, esclusivissima del tabloid. Un’altra “prova” del legame con il campione Beck è che i due anno frequentato la stessa scuola, la Chingford Foundation School. La foto del ...

