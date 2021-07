Italia-Inghilterra, il Principe William carica la squadra: “Portiamola a casa” (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Anche la Famiglia Reale seguirà con attenzione la finale di Euro 2020. Il Principe William, duca di Cambridge, ha voluto mandare un VIDEO messaggio al Ct Southgate e alla Nazionale inglese in vista dell’ultimo atto tra Inghilterra e Italia: “Auguro a Gareth, Harry e a tutti i giocatori buona fortuna per stasera”. “Vi auguro tutta la fortuna possibile, l’intero Paese è con voi. Portiamola a casa”. VIDEO Wishing Gareth and all the players good luck tonight! The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl — The Duke and Duchess of ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Anche la Famiglia Reale seguirà con attenzione la finale di Euro 2020. Il, duca di Cambridge, ha voluto mandare unmessaggio al Ct Southgate e alla Nazionale inglese in vista dell’ultimo atto tra: “Auguro a Gareth, Harry e a tutti i giocatori buona fortuna per stasera”. “Vi auguro tutta la fortuna possibile, l’intero Paese è con voi.”.Wishing Gareth and all the players good luck tonight! The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl — The Duke and Duchess of ...

