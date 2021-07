Italia - Inghilterra, Fulvio Collovati in 'Azzurro flop' su Leggo: 'Il pari di Bonucci ha restituito sicurezza agli azzurri' (Di lunedì 12 luglio 2021) 11 luglio 1982 - 11 luglio 2021 : oggi come allora, la magia azzurra si ripete! Complimenti a Roberto Mancini per aver costruito un'Italia di nuovo vincente. L'Inghilterra ci ha forse un po' sorpresi ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) 11 luglio 1982 - 11 luglio 2021 : oggi come allora, la magia azzurra si ripete! Complimenti a Roberto Mancini per aver costruito un'di nuovo vincente. L'ci ha forse un po' sorpresi ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - CercielloRenato : RT @RadioSavana: Campioni d'Europa! L'Italia identitaria devasta l'Inghilterra multietnica. - naqja : RT @Corriere: Pagelle: Donnarumma decisivo, Chiesa cattedrale, Chiellini Braveheart e Bonucci divino -