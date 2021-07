Italia-Inghilterra, da Manchester niente scaramanzia: “La coppa sta arrivando! E’ sicuro” (Di domenica 11 luglio 2021) Italia-Inghilterra è ormai alle porte e continuano ad arrivare impressioni sulla partita che assegnerà Euro 2020. Il centrocampista parla senza mezzi termini di chi vincerà la finale L’attesa cresce e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 11 luglio 2021)è ormai alle porte e continuano ad arrivare impressioni sulla partita che assegnerà Euro 2020. Il centrocampista parla senza mezzi termini di chi vincerà la finale L’attesa cresce e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - SANITHANXX : raga ho un ansia pazzesca per Italia - Inghilterra - giswanheda : RT @perchetendenza: 'OGGI È IL GIORNO' e 'TODAY IS THE DAY': Perché questa sera alle 21:00 l'Italia affronterà l'Inghilterra nella finale d… -