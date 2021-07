Italia-Inghilterra, a Wembley attesi 70mila spettatori: tanti italiani sugli spalti! (Di domenica 11 luglio 2021) Non sarà una finale come le altre quella che vedrà protagonista la super sfida Italia-Inghilterra, in programma questa sera a Wembley alle 21. Sede che è stata in bilico sino alla fine a causa dell’ondata Covid nel Regno Unito. Secondo i dati della UEFA, però, questa sera saranno oltre 67mila gli spettatori sugli spalti del prestigioso stadio. Italia-Inghilterra, tanti ItaliaNI A Wembley Secondo quanto riferito da Repubblica e stando ai dati forniti dalla UEFA, per la finale dell’Europeo ci saranno oltre 53mila ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 luglio 2021) Non sarà una finale come le altre quella che vedrà protagonista la super sfida, in programma questa sera aalle 21. Sede che è stata in bilico sino alla fine a causa dell’ondata Covid nel Regno Unito. Secondo i dati della UEFA, però, questa sera saranno oltre 67mila glispalti del prestigioso stadio.NI ASecondo quanto riferito da Repubblica e stando ai dati forniti dalla UEFA, per la finale dell’Europeo ci saranno oltre 53mila ...

