Italia-Emirati, come ricucire lo strappo. I consigli di Sanguini (Di domenica 11 luglio 2021) Pace e guerra sono due termini semplici, chiari che identificano altrettante situazioni nettamente contrapposte, come il nero e il bianco e viceversa. È così anche nel vissuto della storia dei popoli, ma nel passaggio da l’una condizione all’altra, si stende una vasta zona grigia dove cioè non c’è ancora guerra ovvero non si è ancora realizzata la pace. È una zona ambivalente che va gestita con la massima cura, nel metodo e nel merito, perché da come viene affrontata si può aprire un orizzonte di pace o aprirsi un precipizio conflittuale. Ebbene in questi ultimi mesi l’Italia è riuscita a far precipitare una situazione di pace e ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021) Pace e guerra sono due termini semplici, chiari che identificano altrettante situazioni nettamente contrapposte,il nero e il bianco e viceversa. È così anche nel vissuto della storia dei popoli, ma nel passaggio da l’una condizione all’altra, si stende una vasta zona grigia dove cioè non c’è ancora guerra ovvero non si è ancora realizzata la pace. È una zona ambivalente che va gestita con la massima cura, nel metodo e nel merito, perché daviene affrontata si può aprire un orizzonte di pace o aprirsi un precipizio conflittuale. Ebbene in questi ultimi mesi l’è riuscita a far precipitare una situazione di pace e ...

