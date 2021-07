Italia | Donnarumma eletto miglior giocatore di Euro 2020

(Di lunedì 12 luglio 2021) Gigiopremiato “Player of Tournament” dall’Uefa. Il portiere, prossimo al PSG è stato ildeglipei. Il portiere è stato premiato poco prima della consegna del trofeo alla squadra per la vittoria deglipei. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Decisive due parate di- Inghilterra, la diretta LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3):; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. A disp.: ...Il portiere dell'Italia, Gianluigi Donnarumma, ha ricevuto al termine della finale dell'Europeo, il premio come 'Player of tournament', cioè miglior giocatore dell'Europeo. Il neo portiere del Psg è ...Che Italia Campione d’Europei ai rigori contro l’Inghilterra: Mancini in lacrime, miracolo Donnarumma e vittoria storica per gli Azzurri Ai calci di rigore l’Italia batte l’Inghilterra per 4-3 e vince ...