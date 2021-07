Italia, che goduria! Bonucci sfotte l’Inghilterra: “ancora pasta asciutta devono mangiare” [VIDEO] (Di lunedì 12 luglio 2021) Foto di Paul Ellis / Ansa Il difensore dell’Italia esulta al termine della finale vinta contro l’Inghilterra e prende di mira gli avversari con una presa in giro di fronte alle telecamere La bandiera tricolore calpestata prima dell’incontro, i fischi durante l’intonazione dell’inno Nazionale. Non è stata una serata dai comportamenti così sportivi per i tifosi dell’Inghilterra, desiderosi di battere in finale l’Italia. Niente di tutto questo, la vittoria è degli uomini del c.t. Roberto Mancini, il cielo sopra Wembley è tricolore. La gioia di Leonardo Bonucci non si è placata dopo l’urlo rivolto sotto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021) Foto di Paul Ellis / Ansa Il difensore dell’esulta al termine della finale vinta controe prende di mira gli avversari con una presa in giro di fronte alle telecamere La bandiera tricolore calpestata prima dell’incontro, i fischi durante l’intonazione dell’inno Nazionale. Non è stata una serata dai comportamenti così sportivi per i tifosi del, desiderosi di battere in finale l’. Niente di tutto questo, la vittoria è degli uomini del c.t. Roberto Mancini, il cielo sopra Wembley è tricolore. La gioia di Leonardonon si è placata dopo l’urlo rivolto sotto ...

NetflixIT : Dimmi che hai fatto le scuole medie in Italia senza dirmi che hai fatto le scuole medie in Italia. - Vivo_Azzurro : ??? #Mancini: 'Abbiamo preso gol subito, ma abbiamo reagito e abbiamo meritato. Siamo contenti, spero che in #Italia… - ItalianAirForce : L'Italia si unisce di nuovo in un immenso #AbbraccioTricolore grazie alla vittoria degli azzurri all'@euro2020! Que… - Skayx12 : Andate a dormire presto, domani si torna a lavorare come schiavi per uno stipendio medio di 800€. Questo è il paese… - cmqgloria : NO VABBÈ EGOMAN AKA FRANCESCO OPPINI CHE USA LA VITTORIA DELL’ITALIA PER DIRE CHE LUI HA SEMPRE RAGIONE -