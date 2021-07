Italia campione d' Europa | Mancini | ' Ragazzi meravigliosi | felici per tutti gli italiani'

(Di lunedì 12 luglio 2021) L'd'. Una gioia che la Nazionale non viveva dal 1968 e che è ben visibile negli occhi di Roberto, il commissario tecnico azzurro, che ha preso una squadra che non ...

17 Roberto Mancini , allenatore dell'd'Europa, parla in tv dopo la vittoria sull' Inghilterra ai rigori: 'Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo ...57 L'd'Europa , in finale batte ai rigori l'Inghilterra e lo fa grazie ai guantoni di Gianluigi Donnarumma . Dopo essere stato decisivo in semifinale con la Spagna, a Wembley si conferma ...L'Italia è campione d'Europa e anche in Costiera Amalfitana esplode la festa. Nelle piazze di tutti i comuni la gioia incontenbile si è maidestata con sventolio di tricolori e accensione di fumogeni.Questo campionato europeo segna un elemento distintivo fondamentale nella storia del nostro calcio. Non più il grande campione che trascina la squadra bensì un grandissimo spirito di squadra, perfetta ...