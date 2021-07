Italia campione d’Europa | esplode la festa nelle piazze italiane – VIDEO

(Di lunedì 12 luglio 2021) Gioia incontenibilene al rigore decisivo per la vittoria dell’sull’Inghilterra che ha laureato gli azzurri campionilane. L’dopo 53 anni dall’ultima volta: Inghilterra battuta ai rigori e i tifosi azzurri si sono riversatiper urlare al cielo tutta la propria gioia. ? L'articolo proviene da Calcio News 24.

...anche in quel "Guarda mamma" urlato dall'ultimo entrato Florenzi mostrando la medaglia di... Di questa nazionale e di questache rivede la luce. Azzurra e tricolore.Alessandro Cattelan e la gioia dell'ultimo rigore vissuto davanti alla tv con la moglie. Come milioni di italiani: entusiasmo allo stato puroBologna, 12 luglio 2021 - Fumogeni verdi, bianchi e rossi a fare da cornice al celebrativo “popopopopo” di vittoria. È questa l’immagine più bella della festa celebrativa nel cuore di Bologna subito d ...Una Nazionale che non si è mai accontentata e che oggi è Campione d'Europa! Grazie alle scelte del presidente Gabriele Gravina e alla visione del ct Roberto Mancini. Insieme ...