Italia campione d’Europa, Bonucci al settimo cielo: “It’s coming Rome” (VIDEO) (Di lunedì 12 luglio 2021) Leonardo Bonucci è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia agli Europei 2020. Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, autore del gol dell’1-1 in finale, durante i festeggiamenti si è avvicinato alla telecamera ed ha gridato “It’s coming Rome“. Un modo per scrollarsi la tanta tensione addosso ma anche per rispondere agli inglesi, che per tutta la partita hanno gridato “It’s coming home“. In alto e di seguito il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Leonardoè stato uno dei protagonisti della vittoria dell’agli Europei 2020. Il difensore della Juventus e della Nazionalena, autore del gol dell’1-1 in finale, durante i festeggiamenti si è avvicinato alla telecamera ed ha gridato ““. Un modo per scrollarsi la tanta tensione addosso ma anche per rispondere agli inglesi, che per tutta la partita hanno gridato “home“. In alto e di seguito il. SportFace.

Advertising

rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - Inter : ?? | #EURO2020 Champs of Italy ? Champs of Europe ? Congratulazioni alla @Vivo_Azzurro e ai nostri giocatori ner… - marino29b : RT @RaiUno: ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1 @RaiPlay @RaiS… - qn_lanazione : Italia campione d'Europa, la #Toscana in delirio, viali di #Firenze invasi dai tifosi -