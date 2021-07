Italia campione d' Europa | batte l' Inghilterra ai rigori 4-3 Eroe Donnarumma La cronaca

Advertising

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - itsthatmoni : RT @zHenjo_SJF: ITALIA CAMPIONE D'EUROPAAAA!!! La coppa è dedicata a #Spinazzola #Mancini il visionario in lacrime #Donnarumma ne para 2!!… - ASRomaStats : RT @RudiGarcia: L’Italia fa un bel Campione d’Europa. Complimenti alla Squadra Azzurra per le emozioni regalate durante il torneo?????????? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

...anche in quel "Guarda mamma" urlato dall'ultimo entrato Florenzi mostrando la medaglia di... Di questa nazionale e di questache rivede la luce. Azzurra e tricolore.Alessandro Cattelan e la gioia dell'ultimo rigore vissuto davanti alla tv con la moglie. Come milioni di italiani: entusiasmo allo stato puroUna Nazionale che non si è mai accontentata e che oggi è Campione d'Europa! Grazie alle scelte del presidente Gabriele Gravina e alla visione del ct Roberto Mancini. Insieme ...Gioia incontenibile nelle piazze italiane al rigore decisivo per la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra che ha laureato gli azzurri campioni d’Europa Esplode la festa nelle piazze italiane. L’Italia ...