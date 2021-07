Italia campione d' Europa A Milano traffico bloccato

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tutti in strada per festeggiare gli Azzurri! Ecco le immagini arrivate poco dopo- Inghilterra da

Advertising

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - ale_taia : RT @AntoVitiello: #Italia campione d'Europa ???? #Euro2020Final Tuffo nel Naviglio #Milano - AredKdp : RT @MewlionsPeru: Good MEWning ?? congratulazioni famiglia #mewlions italiano.?????? Campione d'Italia euro 2020 ???????? @MSuppasit #MewSuppasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

Roberto Mancini e Gianluca Vialli si sono abbracciati in lacrime dopo la vittoria dell'ai rigori contro l'Inghilterra a Wembley ( GLI HIGHLIGHTS - FOTORACCONTO ). 'Con lui c'è un'amicizia che va al di là di ogni cosa, che nasce dai tempi della Sampdoria. Allora siamo stati ...Scoppia la gioia del tifo azzurro nelle città italiane. Folla a Roma (ai Fori Imperiali e in Piazza Venezia), a Milano (in Piazza Duomo) e a TorinoOggi, però, Roberto Mancini, genio calcistico nato a Jesi, ha riportato l’Italia del calcio sul podio mondiale della credibilità. Da giocatore non è stato così, Mancini: un mangia-arbitri, un polemist ...Italia campione d'Europa, ecco il momento del trionfo! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Napoli Magazine (@napolimagazine) ...