Inter, vacanze finite per Skriniar: in settimana ad Appiano Gentile (Di domenica 11 luglio 2021) Milan Skriniar torna all’Inter Primi giorni di ritiro con rosa ridotta al minimo per Simone Inzaghi che si è concentrato più sulla parte atletica che su quella tattica. A partire da questa settimana, l’allenatore nerazzurro è pronto ad accogliere i primi Nazionali che tornano dalle vacanze e tra questi ci sarà anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco si unirà al resto del gruppo insieme ad Hakan Calhanoglu pronto ad iniziare la sua esperienza con la maglia nerazzurra. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Milantorna all’Primi giorni di ritiro con rosa ridotta al minimo per Simone Inzaghi che si è concentrato più sulla parte atletica che su quella tattica. A partire da questa, l’allenatore nerazzurro è pronto ad accogliere i primi Nazionali che tornano dallee tra questi ci sarà anche Milan. Il difensore slovacco si unirà al resto del gruppo insieme ad Hakan Calhanoglu pronto ad iniziare la sua esperienza con la maglia nerazzurra. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

SalvoTiconosco : #inter #Lukaku #interisti Adesso i paparazzi rompono i cogl....a Lukaku e compagna. Ma lasciatelo vivere in pace!!… - santamm : @nonleggerlo Con la buonuscita che gli ha passato l'Inter hai voglia a fare vacanze. - sportli26181512 : #Lukaku, vacanze in Italia con la nuova fidanzata Shani Jamilah: Dopo la sconfitta a Euro 2020 l'attaccante dell'In… - internewsit : FOTO - Lukaku si gode le vacanze con Jay-Z: «La famiglia RNS» - - Cucciolina96251 : RT @SimoneTogna: Martín #satriano rinuncerà a qualche giorno di vacanze per poter allenarsi con la prima squadra (il sogno sarebbe convince… -