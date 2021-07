Inter in attesa di Eriksen, fissato il ritorno del danese a Milano (Di domenica 11 luglio 2021) L’Inter aspetta Christian Eriksen qualora ci fosse anche una sola minima possibilità di poterlo riavere: ecco quando sarà a Milano L’Inter è pronta a riabbracciare Christian Eriksen. Il centrocampista danese tornerà presto a Milano per effettuare tutti i controlli che definiranno per bene la sua situazione. Come riporta Tuttosport l’Inter aspetterà, se ci sarà anche una sola possibilità di rivederlo in campo in Italia (difficile, anzi, impossibile se i medici non gli toglieranno il defibrillatore automatico). Lo si capirà probabilmente fra poco, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) L’aspetta Christianqualora ci fosse anche una sola minima possibilità di poterlo riavere: ecco quando sarà aL’è pronta a riabbracciare Christian. Il centrocampistatornerà presto aper effettuare tutti i controlli che definiranno per bene la sua situazione. Come riporta Tuttosport l’aspetterà, se ci sarà anche una sola possibilità di rivederlo in campo in Italia (difficile, anzi, impossibile se i medici non gli toglieranno il defibrillatore automatico). Lo si capirà probabilmente fra poco, ...

