Inghilterra, sotto il segno di Sterling: il nuovo trascinatore dei “Tre Leoni” (Di domenica 11 luglio 2021) Raheem Sterling sta trascinando l’Inghilterra in un grandissimo percorso a Euro 2020. Se questo percorso sarà completo lo si saprà domani sera, ma sicuramente nelle grandi competizioni internazionali l’attaccante del Manchester City non ha mai inciso così tanto con la maglia dei Tre Leoni. Ripercorriamo la carriera del numero 10 inglese, attraverso le tappe più importanti e lo sviluppo delle sue migliori caratteristiche tecniche. Da Liverpool a Manchester, con la variante Pep Esordio al Liverpool dove gradualmente emerge e si afferma come una delle migliori prospettive del calcio inglese: è il secondo calciatore più giovane nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Raheemsta trascinando l’in un grandissimo percorso a Euro 2020. Se questo percorso sarà completo lo si saprà domani sera, ma sicuramente nelle grandi competizioni internazionali l’attaccante del Manchester City non ha mai inciso così tanto con la maglia dei Tre. Ripercorriamo la carriera del numero 10 inglese, attraverso le tappe più importanti e lo sviluppo delle sue migliori caratteristiche tecniche. Da Liverpool a Manchester, con la variante Pep Esordio al Liverpool dove gradualmente emerge e si afferma come una delle migliori prospettive del calcio inglese: è il secondo calciatore più giovane nella ...

