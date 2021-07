Inghilterra - Italia, tifosi inglesi scatenati: cori contro gli italiani (Di domenica 11 luglio 2021) tifosi inglesi scatenati prima della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. La polizia britannica ha confermato di essere intervenuta fuori dallo stadio di Wembley per fermare diverse decine ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 luglio 2021)prima della finale degli Europei tra. La polizia britannica ha confermato di essere intervenuta fuori dallo stadio di Wembley per fermare diverse decine ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - _smpdr : Non voglio essere polemico ..... ma forse anche sì ...... si doveva mettere in preventivo che se l'Inghilterra anda… - quellasenzanome : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win -