Infortunio per Lozano, attaccante Napoli lascia campo in barella (Di domenica 11 luglio 2021) Brutto Infortunio per l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, nel match inaugurale della Gold Cup tra la sua nazionale, quella messicana e Trinidad e Tobago, match terminato sullo 0-0. Lozano ha subito un brutto Infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo dopo poco più di dieci minuti di gioco. L’attaccante azzurro ha avuto uno scontro durissimo col portiere avversario a seguito di una spinta di un difensore alle sue spalle; l’impatto l’ha costretto a lasciare il campo in barella ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Bruttoper l’del, Hirving, nel match inaugurale della Gold Cup tra la sua nazionale, quella messicana e Trinidad e Tobago, match terminato sullo 0-0.ha subito un bruttoche l’ha costretto are ildopo poco più di dieci minuti di gioco. L’azzurro ha avuto uno scontro durissimo col portiere avversario a seguito di una spinta di un difensore alle sue spalle; l’impatto l’ha costretto are ilin...

