Infortunio Chiesa: le condizioni dell’azzurro dopo Italia Inghilterra (Di domenica 11 luglio 2021) Infortunio Chiesa: le condizioni dell’esterno dopo Italia Inghilterra, finale di Euro 2020. Tutti i dettagliTegola per l’Italia. Nel finale del match contro l’Inghilterra, Federico Chiesa ha dovuto sollevare bandiera bianca, uscendo dal campo per Infortunio. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha gettato nella mischia Federico Bernardeschi.Problema alla caviglia destra per l’esterno della Juve, che ha provato a stringere i denti tornando in campo dopo una breve interruzione ma senza successo. Nelle prossime ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021): ledell’esterno, finale di Euro 2020. Tutti i dettagliTegola per l’. Nel finale del match contro l’, Federicoha dovuto sollevare bandiera bianca, uscendo dal campo per. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha gettato nella mischia Federico Bernardeschi.Problema alla caviglia destra per l’esterno della Juve, che ha provato a stringere i denti tornando in campouna breve interruzione ma senza successo. Nelle prossime ...

Advertising

Valenti07151093 : @carlo_goodlife Chiesa e insigne x infortunio... Se siamo sfigati che possiamo fa.. Su ciro ormai non dico più niente si sapeva - swami_seven : RT @DeluuxMarika: Tanto di cappello a Chiesa che, nonostante l'infortunio, non ha voluto lasciare il campo ?QUESTO È AMORE PER IL PROPRIO L… - bonacomerpanee : RT @SalpadrinoT: Non ci voleva davvero l’infortunio di Chiesa, in pratica abbiamo perso il 90% della pericolosità offensiva. Speriamo in un… - _Valealizzi_ : RT @SalpadrinoT: Non ci voleva davvero l’infortunio di Chiesa, in pratica abbiamo perso il 90% della pericolosità offensiva. Speriamo in un… - lexiexoxoo : RT @SalpadrinoT: Non ci voleva davvero l’infortunio di Chiesa, in pratica abbiamo perso il 90% della pericolosità offensiva. Speriamo in un… -