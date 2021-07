Industria, sono 37 le grandi crisi in Toscana: 11mila gli addetti a rischio (Di domenica 11 luglio 2021) Lami (Cgil): «Il caso di Gkn è prima di tutto l’emblema del fallimento dell’accordo fra Draghi e le parti sociali sullo sblocco dei licenziamenti» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 11 luglio 2021) Lami (Cgil): «Il caso di Gkn è prima di tutto l’emblema del fallimento dell’accordo fra Draghi e le parti sociali sullo sblocco dei licenziamenti»

Advertising

gianluca_ottawa : @pemar2 @Danywales1 @GiorgiaMeloni Ah. Considerando che i brevetti farmaceutici in Italia sono consentiti dal 1978,… - Sax_Jabbering : RT @EssereAnimali: In allevamenti e macelli è la norma mutilare e modificare i corpi degli animali per ragioni economiche o gestionali. Non… - hamakabi : RT @EssereAnimali: In allevamenti e macelli è la norma mutilare e modificare i corpi degli animali per ragioni economiche o gestionali. Non… - bocchedoro : @Cinziaspeaks @Big319738410 @btstheelite @chartdata @thisismaneskin Per cosa mi roderebbe sentiamo. Che io so per c… - bonita_ila : RT @Hogliannicheho: Raga comunque non per dire ma rispettare e tutelare lavorativamente le sex workers e allo stesso tempo criticare l’indu… -