In questa foto era piccolissima | correvano gli anni ’90 | riconoscete l’ex gieffina?

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? Guarda la gallery completa ?? - chetempochefa : Con questa foto, che custodiamo gelosamente, vi annunciamo che stasera dedicheremo una puntata speciale di #CTCF al… - SusannaCeccardi : Questa è Roma. Da mesi ricevo foto e segnalazioni dello stato di estremo degrado in cui versa la nostra Capitale. È… - rebelleflevr_ : Innamorata di questa foto. - PuccioValerio : RT @MamafricaO: #Buongiorno Questa foto è meravigliosa e un giorno sarà la normalità. #Euro2020Final #11luglio Centocelle Roma foto di… -

Ultime Notizie dalla rete : questa foto

Liberoquotidiano.it

A differenza dei suoi genitori famosi, la ragazza non ama i riflettori, anzi preferisce mantenere la riservatezza, soprattutto sui social dove pubblica per lo piùdi opere artistiche e meno i ...... ci sara' anche Federica Cappuccinisera allo stadio di Wembley, per assistere a Italia - ... Il suo nome era diventato famoso in Inghilterra per lache la ritraeva mentre batteva il 'cinque' ...In questo tenero scatto del passato il famoso volto televisivo era piccolissimo! Correvano gli anni '90: riconoscete l'ex gieffina in foto?Inutile dire che ha un fisico davvero perfetto e che questa foto ha incantato tutti i suoi follower. Non si contano i complimenti, i “meravigliosa” e “stupenda” scritti sotto questa foto, che è ...