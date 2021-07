In questa foto era piccolissima, correvano gli anni ’90: riconoscete l’ex gieffina? (Di domenica 11 luglio 2021) In questo tenero scatto del passato il famoso volto televisivo era piccolissimo! correvano gli anni ’90: riconoscete l’ex gieffina in foto? Qui era piccolissima: riuscite a riconoscere l’ex gieffina in foto? Meravigliosa ieri come oggi: dai che è facile!In questa fotografia era piccolissima. correvano gli anni ’90 quando l’ex concorrente del GF VIP scattava questa fotografia al mare. ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) In questo tenero scatto del passato il famoso volto televisivo era piccolissimo!gli’90:in? Qui era: riuscite a riconoscerein? Meravigliosa ieri come oggi: dai che è facile!Ingrafia eragli’90 quandoconcorrente del GF VIP scattavagrafia al mare. ...

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? Guarda la gallery completa ?? - chetempochefa : Con questa foto, che custodiamo gelosamente, vi annunciamo che stasera dedicheremo una puntata speciale di #CTCF al… - SusannaCeccardi : Questa è Roma. Da mesi ricevo foto e segnalazioni dello stato di estremo degrado in cui versa la nostra Capitale. È… - xdeeddeed : non per dire, ma io e robb è da due anni a questa parte che abbiamo una foto di sharpay nel portafoglio come santino - thinkngspace : RT @armsofnivll: questa è la foto che può descrivere al meglio questa giornata -