Il video degli incidenti del dopo-partita a Wembley Fermati 45 tifosi inglesi

(Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - La polizia inglese ha arrestato 45 persone per aver provocato scontri con altrie con la polizia nei pressi dello stadio di, al termine della finale Italia-Inghilterra. Gli agenti sono rimasti a presidiare la zona per aiutare ia tornare a casa senza. Uncircolato su Twitter mostra alcuniche all'interno didanno la caccia agli italiani e colpiscono alcuni supporter con la maglia azzurra. Host for FIFA World cup 2030? -i don't think so. Grow up fucking clowns #itsnotcominghome ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? La partenza degli #Azzurri verso #Wembley ???? #ItaliaInghilterra #ITAING #Nazionale #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? La partenza degli #Azzurri da #Coverciano ?? destinazione #Londra ???? #VivoAzzurro #ITA … - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Il viaggio degli #Azzurri verso Londra ?? ?? ??? 18.15 - Conferenza stampa ??????? 19.00 - Rifinitur… - taexangvl : quando avremo una live ot8 degli stray kids - lightoziam : RT @Ilcavalierefng_: Io direi di vietare per qualche anno le finali a Londra. Troppi comportamenti scorretti da parte degli inglesi e ques… -

Ultime Notizie dalla rete : video degli

L'Italia è sul tetto d'Europa, e Giorgio Chiellini alza la Coppa! Si è giocata la finaleEuropei di calcio: alle ore 21.00 è andato in scena il match che vedeva opposte Italia ed Inghilterra, con gli azzurri che hanno vinto per 4 - 3 dopo i calci di rigore, vincendo per la seconda ...Potete vedere tutto nelqui sotto: il concerto, la zuffa, la sommossa e la conta dei danni ... Brownstone Live and Let Die (coverWings) Dust N' Bones You Could Be Mine Patience Double ...Katia Serra confermando alla vigilia della gara che fosse lei a prendere il posto in un'intervista rilasciata a La Repubblica aveva dichiarato 'Anche per me è la partita della vita. Terminata la carri ...Violenza inaudita. Senza senso. Assurda. La rabbia dei tifosi inglesi si tramuta in follia: gli hoolingans inglesi hanno dato vita ad una vera e propria caccia all'italiano fuori dallo stadio ...