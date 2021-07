Il video degli incidenti del dopo-partita a Wembley. Fermati 45 tifosi inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - La polizia inglese ha arrestato 45 persone per aver provocato scontri con altri tifosi e con la polizia nei pressi dello stadio di Wembley, al termine della finale Italia-Inghilterra. Gli agenti sono rimasti a presidiare la zona per aiutare i tifosi a tornare a casa senza incidenti. Un video circolato su Twitter mostra alcuni tifosi inglesi che all'interno di Wembley danno la caccia agli italiani e colpiscono alcuni supporter con la maglia azzurra. Host for FIFA World cup 2030? -i don't think so. Grow up fucking clowns #itsnotcominghome ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - La polizia inglese ha arrestato 45 persone per aver provocato scontri con altrie con la polizia nei pressi dello stadio di, al termine della finale Italia-Inghilterra. Gli agenti sono rimasti a presidiare la zona per aiutare ia tornare a casa senza. Uncircolato su Twitter mostra alcuniche all'interno didanno la caccia agli italiani e colpiscono alcuni supporter con la maglia azzurra. Host for FIFA World cup 2030? -i don't think so. Grow up fucking clowns #itsnotcominghome ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? La partenza degli #Azzurri verso #Wembley ???? #ItaliaInghilterra #ITAING #Nazionale #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #Chiellini firma autografi prima della partenza degli #Azzurri diretti al #Quirinale ???? #RinascimentoAzzurro ??????… - OfficialASRoma : ?? Il video degli allenamenti di oggi è online! ?? - EnergyWebRadio1 : RT @ilBono__: #Buongiorno vacanzieri!!! Siete già in ferie, dovete andarci? @EnergyWebRadio1 vi segue ovunque, come il più fedele degli st… - ErmannoKilgore : RT @RobertoMerlino1: Non ne becca una , ma di coglioni che ci cascano ce n’é sono ancora troppi… Salvini rilancia il video degli italiani p… -