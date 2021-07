Il vaccino frena i decessi, ma il trend s'inverte: bollettino e variante Delta, più contagiati che guariti (Di domenica 11 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se per la prima volta dopo settimane il trend è cambiato: oggi, domenica 11 luglio, gli attualmente positivi sono tornati a salire, dato che i guariti sono leggermente in meno dei contagiati. Il bollettino rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.391 nuovi casi, 1.318 guariti e 7 morti su 143.332 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato all'1 per cento (+0,3 rispetto a ieri). La notizia migliore è ovviamente legata al numero dei decessi, sempre più basso grazie al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se per la prima volta dopo settimane ilè cambiato: oggi, domenica 11 luglio, gli attualmente positivi sono tornati a salire, dato che isono leggermente in meno dei. Ilrilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.391 nuovi casi, 1.318e 7 morti su 143.332 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato all'1 per cento (+0,3 rispetto a ieri). La notizia migliore è ovviamente legata al numero dei, sempre più basso grazie al ...

