Il vaccino cinese fa acqua: 600 sanitari thailandesi contagiati nonostante 2 dosi Sinovac (Di domenica 11 luglio 2021) E' già stato ammesso dai cinesi che fosse poco efficace: l'approvazione dell'Oms era arrivato nonostante l'efficacia al 51% contro i sintomi, mentre dall'Ema non era arrivato il via libera. nonostante ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021) E' già stato ammesso dai cinesi che fosse poco efficace: l'approvazione dell'Oms era arrivatol'efficacia al 51% contro i sintomi, mentre dall'Ema non era arrivato il via libera....

globalistIT : - for_ma : RT @busettodavide: Vi ricordate quelli (tra cui un troppo noto virologo italiano) che 'il vaccino cinese non funziona, guarda il #Cile'. Ec… - busettodavide : Vi ricordate quelli (tra cui un troppo noto virologo italiano) che 'il vaccino cinese non funziona, guarda il #Cile… - _cristiano73 : @FrancoMancini44 @Mori1Francesco @JulianRoss79 Cile vaccinato con vaccino cinese - signori_massimo : @MarcelloLyotard L'unico tradizionale come il vaccino antinfluenzale è il Sinovac cinese e in UE non arriva.... -