Il Tribunale di Napoli omologa un piano del consumatore lungo 21 anni

Advertising

fattoquotidiano : Il Gip del Tribunale di Napoli, Giovanni Vinciguerra, ha archiviato la mia denuncia nei confronti dei tre dipendent… - JacksonDuper : @suzukimaruti @luca_carioli @massimozampini Non sono rubati. Il tribunale di Napoli ha dichiarato con sentenza pass… - sudreporter : #Napoli, il tribunale condanna Luca Persico e Marco Messina dei @99Posse per diffamazione ai danni di #Salvini… - Scorpio74494988 : @suzukimaruti @midollo_gobbo @michedalleluche Strano, un tribunale di Napoli disse ke il campionato fu regolare. Ma… - gadmeischia : Paolo Mosè | La sentenza della Corte di Appello di Napoli è diventata definitiva. L’assoluzione è irrevocabile. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale Napoli

ilmattino.it

... con pena sospesa: questa la decisione presa dalla VI sezione penale deldi(presidente Antonio Palumbo), nei confronti di Marco Messina e Luca Persico, in arte "Zulu", artisti dei ...La decisione è deldi. Tra 90 giorni ci saranno le motivazioni. Claudia Eccher, avvocato di Salvini, commenta: 'Siamo soddisfatti, lo scudo dell'arte invocato dai 99 Posse non ...Ottomila euro di multa la pena inflitta a Marco Messina e Luca Persico, in arte “Zulù”, che ricorreranno in Appello ...L'Università Parthenope promuove, domani pomeriggio a Napoli, sia in presenza sia in streaming, un appuntamento culturale per ricordare Piersanti Mattarella e Rosario Angelo Livatino, "due figure simb ...