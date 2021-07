Il segretario del Pd avverte che con gli emendamenti la legge va verso destra. Dove crede che stia andando l’Italia? (Di domenica 11 luglio 2021) Persino la parte conservatrice del Vaticano, in assenza del sant’uomo, momentaneamente degente al Gemelli, contesta la legge Zan. Anche gli italiani, come del resto il Parlamento, sono di destra. Se no, perché Mattarella Dovette ricorrere a Draghi? Purtroppo gli omosessuali non saranno più gay ma froci. Quindi accetti quella legge comunque modificata. La destra non è uno spauracchio. Se no, perché il PD avrebbe appena un misero 20%? Ormai gli italiani sono patrioti. Molti operai del Sud sono leghisti come gli industriali del Nord. Se la sinistra non si rinnova, il futuro è sovranista e fascista. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Persino la parte conservatrice del Vaticano, in assenza del sant’uomo, momentaneamente degente al Gemelli, contesta laZan. Anche gli italiani, come del resto il Parlamento, sono di. Se no, perché Mattarellatte ricorrere a Draghi? Purtroppo gli omosessuali non saranno più gay ma froci. Quindi accetti quellacomunque modificata. Lanon è uno spauracchio. Se no, perché il PD avrebbe appena un misero 20%? Ormai gli italiani sono patrioti. Molti operai del Sud sono leghisti come gli industriali del Nord. Se la sinistra non si rinnova, il futuro è sovranista e fascista. ...

