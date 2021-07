Il ritorno delle canzonette (Di domenica 11 luglio 2021) Sembra di essere nuovamente negli anni Sessanta: riecco Gianni Morandi e Orietta Berti rivali alla conquista della hit parade. Le vacanze della ripartenza segnano un cambio di rotta nei jukebox da spiaggia. Le sonorità da gangster di periferia? Sono out. I tormentoni raccontati in queste pagine inneggiano alla rinascita e all'allegria. Perfetta colonna sonora dell'estate 2021. È la canzone simbolo della ripartenza, Mille: è frizzante, fa esplodere la voglia di vivere e tornare a divertirsi» racconta Orietta Berti, 78 anni, coinvolta da Fedez e Achille Lauro nel tormentone che è già la colonna sonora dell'estate in zona bianca: «Così sfacciato che domando se sali da me. Sì, spogliami e ... Leggi su panorama (Di domenica 11 luglio 2021) Sembra di essere nuovamente negli anni Sessanta: riecco Gianni Morandi e Orietta Berti rivali alla conquista della hit parade. Le vacanze della ripartenza segnano un cambio di rotta nei jukebox da spiaggia. Le sonorità da gangster di periferia? Sono out. I tormentoni raccontati in queste pagine inneggiano alla rinascita e all'allegria. Perfetta colonna sonora dell'estate 2021. È la canzone simbolo della ripartenza, Mille: è frizzante, fa esplodere la voglia di vivere e tornare a divertirsi» racconta Orietta Berti, 78 anni, coinvolta da Fedez e Achille Lauro nel tormentone che è già la colonna sonora dell'estate in zona bianca: «Così sfacciato che domando se sali da me. Sì, spogliami e ...

