Il ritiro dall’Afghanistan e il ruolo di Guerini. Scrive Tricarico (Di domenica 11 luglio 2021) Se c’è un ministro con il quale non ce la si può prendere per l’impegno e la professionalità con cui sta gestendo la Difesa, questi è Lorenzo Guerini. Le critiche rivolte, pur senza nominarlo, a lui e al mondo della politica da Domenico Rossi, un generale prestato per un breve periodo a quel mondo, sono francamente eccessive, certamente ingenerose e sicuramente fuorvianti. Questo generale, in un messaggio che sta ampiamente rimbalzando sui social anche in questi giorni, ha lamentato l’insensibilità di esponenti politici e militari di vertice per non aver accolto con gli onori del caso il contingente operativo italiano al suo rientro dall’Afghanistan: “Il ... Leggi su formiche (Di domenica 11 luglio 2021) Se c’è un ministro con il quale non ce la si può prendere per l’impegno e la professionalità con cui sta gestendo la Difesa, questi è Lorenzo. Le critiche rivolte, pur senza nominarlo, a lui e al mondo della politica da Domenico Rossi, un generale prestato per un breve periodo a quel mondo, sono francamente eccessive, certamente ingenerose e sicuramente fuorvianti. Questo generale, in un messaggio che sta ampiamente rimbalzando sui social anche in questi giorni, ha lamentato l’insensibilità di esponenti politici e militari di vertice per non aver accolto con gli onori del caso il contingente operativo italiano al suo rientro: “Il ...

GiovanniFanfoni : @ctoniarch @ilpost Trump aveva annunciato il ritiro delle truppe USA dall'Afghanistan in più occasioni, ma non lo h… - marioricciard18 : RT @marcellodegni: Gli interventi militari in altri paesi non li ho mai amati ma questo ritiro dall’Afghanistan proprio non lo capisco - marcellodegni : Gli interventi militari in altri paesi non li ho mai amati ma questo ritiro dall’Afghanistan proprio non lo capisco - itselisbrus : RT @formichenews: Dopo il ritiro dall’Afghanistan, serve una riflessione accademica. La proposta del prof. @FCoticchia (UniGe) ??https:/… - anpro56 : @matteosalvinimi Certo che con ritiro dall'Afghanistan sarà ben difficile -