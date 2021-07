Il Papa si affaccia al 10° piano del Gemelli per l’Angelus: “Il servizio sanitario gratuito è un bene prezioso, bisogna mantenerlo” (Di domenica 11 luglio 2021) Francesco al balcone: «Grazie a tutti, ho sentito vicinanza e sostegno. Qui ci sono alcuni amici bambini malati... Perche? soffrono i bambini e? una domanda che tocca il cuore. Accompagnarli con la preghiera e pregare per tutti i malati» Leggi su lastampa (Di domenica 11 luglio 2021) Francesco al balcone: «Grazie a tutti, ho sentito vicinanza e sostegno. Qui ci sono alcuni amici bambini malati... Perche? soffrono i bambini e? una domanda che tocca il cuore. Accompagnarli con la preghiera e pregare per tutti i malati»

